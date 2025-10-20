Accesso al credito, nel Cremonese
prestiti alle aziende crescono del 3%
Torna a crescere la disponibilità delle banche nei confronti delle imprese: una dinamica che in provincia di Cremona, si è dimostrata anche più vivace della media regionale, ma anche di quella nazionale. Tanto che la nostra provincia si colloca al 18esimo posto nella graduatoria nazionale.
A fotografare la situazione è un report della Cgia di Mestre, secondo cui lo stock complessivo dei prestiti alle aziende cremonesi è passato dai 4.908,4 milioni di euro registrati a fine 2024 ai 5.058,2 milioni di luglio 2025, con un incremento di 149,7 milioni.
In termini percentuali, la crescita è pari al 3,1 per cento, un valore superiore all’andamento medio lombardo, che nello stesso periodo si è attestato intorno all’1,1 per cento. Complessivamente le imprese lombarde presentano infatti uno stock di credito pari a 192,7 miliardi di euro, in aumento di circa due miliardi rispetto ai 190,6 miliardi di fine 2024.
La performance di Cremona, quindi, risulta migliore rispetto a quella regionale, segnalando una maggiore disponibilità di finanziamenti e, probabilmente, una fiducia più solida da parte del sistema bancario nei confronti del tessuto produttivo locale.
Sempre secondo il report, quasi la metà delle province italiane non ha ancora recuperato un ritmo di crescita del credito, segno che le difficoltà di accesso ai finanziamenti restano un problema diffuso.
Laura Bosio