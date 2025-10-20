A CremonaFiere le Assise dell’Economia del territorio Cremonese, alla presenza di tutti i rappresentanti istituzionali. Un momento importante di riflessione e soprattutto di condivisione, in cui fare il punto della situazione del Masterplan 3C e dell’Ats di scopo.

“Un lavoro di squadra che va riconosciuto e attraverso il quale si ottengono risultati” ha detto il presidente della provincia, Roberto Mariani. “I 4 tavoli sono cantieri tematici che ci consentono di affrontare le grandi sfide del presente”.

Per il presidente, la crescente partecipazione del mondo giovanile è fondamentale, e questa è resa possibile dalla collaborazione grazie alla “partecipazione di istituti tecnici e università, che sta portando una visione nuova”.

Insomma, il territorio cremonese sta facendo un lavoro importante, secondo Mariani, ma c’è un grande assente: “Abbiamo più volte sollecitato la presenza della politica nazionale, ma purtroppo questa presenza manca. Un territorio che dialoga necessita di un interlocutore politico attento. Merita di essere accompagnato da una politica che guarda ai territori come officine del cambiamento”.

“Noi lavoriamo per progettare insieme un futuro sostenibile, con la consapevolezza che solo lavorando assieme si raggiungono traguardi importanti” ha concluso Mariani.

E’ seguito il saluto del presidente della Camera di Commercio di Pavia, Cremona e Mantova, Gian Domenico Auricchio, che ha ringraziato tutti gli intervenuti, evidenziando come i tavoli tematici siano “punti di partenza fondamentali per il territorio”. Dalla musica all’agroalimentare, senza dimenticare le infrastrutture, “su cui bisogna lavorare molto” ha sottolineato Auricchio.

“Ma qualcosa si è mosso: penso al raddoppio ferroviario, e alla ripresa della discussione sulla Cremona-Mantova, e sull’istituzione della Zls dei porti di Cremona e Mantova, una intuizione straordinaria dell’assessore Guidesi”.

Per concludere i saluti istituzionali, sono intervenuti in video i consiglieri regionali Riccardo Vitari, Matteo Piloni e Marcello Ventura. lb

© Riproduzione riservata