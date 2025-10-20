La settimana che porta a Estra Pistoia–Ferraroni Juvi Cremona (domenica 26 ottobre, ore 18, PalaCarrara) si apre nel segno del lutto per la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, uno degli autisti del pullman che riportava a casa i tifosi pistoiesi dopo la gara di A2 a Rieti. Le indagini sono in corso e la notizia scuote un mondo, quello della pallacanestro, che si è sempre pensato al riparo da simili derive.

La Juvi ha affidato ai propri canali un messaggio sobrio e deciso: “La Ferraroni JuVi Cremona esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Raffaele, coinvolto nella tragedia in cui ha perso la vita uno degli autisti del pullman della tifoseria pistoiese, che faceva ritorno a casa dopo la partita a Rieti. Il club esprime le più sentite condoglianze, profondamente scioccato da un episodio tanto tremendo e doloroso, che si discosta dai più basilari valori umani e sportivi”.

C’è un punto da cui ripartire, dentro e fuori dal parquet, che chiama tutti, società, squadre, pubblico, a un’assunzione di responsabilità per difendere i valori del gioco e separare con decisione agonismo e violenza, per garantire un clima sicuro per tutti.

Sul piano sportivo la Juvi prepara la trasferta con la consapevolezza che la gara non potrà prescindere dal momento e servirà condividere con la società ospitante per ogni iniziativa di rispetto che verrà eventualmente concordata. Il risultato conterà, come sempre, come anche la vicinanza alla comunità colpita. L’auspicio è che la pallacanestro sappia dare il proprio esempio: competere, sì. Ma rispettarsi, sempre.

In merito al tragico episodio occorso stasera nei pressi di Contigliano è intervenuto anche il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana: “Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, un episodio che può essere definito con un solo termine: criminale. Questo è il momento del silenzio e l’unico pensiero va alla vittima ed ai suoi cari, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze. LNP, in accordo con FIP, seguirà gli sviluppi dell’inchiesta, in attesa delle risultanze delle indagini degli inquirenti in corso già in queste ore”.

LNP ha inoltre annunciato che fino alle ore 12.00 di domani, martedì 21 ottobre, ha deciso di sospendere la pubblicazione di contenuti sui propri canali social ufficiali: “Il drammatico, e criminale, evento occorso ieri a Contigliano invita a spingere al silenzio mediatico ed alla riflessione – si legge nel post pubblicato sui social -. L’unico pensiero lo rivolgiamo alla famiglia, ai parenti ed agli amici di Raffaele Marianella”.

© Riproduzione riservata