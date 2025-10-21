195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
Sono 193 le offerte di lavoro pubblicate questa settimana, cpme ogm martedì, presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul sito al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Da segnalare inoltre l’evento Career Connections: speed date aziendale che si terrà giovedì 23 ottobre presso la Sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino di Crema. Saranno 15 le aziende partecipanti, provenienti dai principali settori del territorio – alimentare, servizi, chimico-cosmetico e metalmeccanico – che effettueranno colloqui di lavoro della durata di circa 10 minuti con persone in cerca di occupazione.
E’ stato inoltre pubblicato l’avviso per l’avviamento a selezione presso il Ministero della Giustizia – Archivi Notarili sede di Cremona di un ausiliario AUSILIARIO Sarà possibile candidarsi dal 21/10/2025 al 05/11/2025 (ore 23:59). L’avviso è disponibile sul sito: https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=7174
Pubblicate infine anche le Altre Opportunità, che sono le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate sul sito.