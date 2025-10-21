Mercoledì 22 ottobre prende il via il ciclo di incontri dedicato al benessere delle persone anziane promosso dall’ASST di Cremona nelle Case di Comunità di Cremona e Casalmaggiore.

Ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, infermieri di famiglia e di comunità, fisioterapisti, dietisti, educatori professionali, logopedisti e operatori socio-sanitari dell’Asst di Cremona accompagneranno i partecipanti in un percorso informativo e pratico su salute, alimentazione, memoria, disfagia e gestione quotidiana delle terapie.

L’iniziativa è rivolta a caregiver, assistenti familiari e cittadini che desiderano approfondire temi legati alla cura, alla prevenzione e alla qualità della vita dopo i 65 anni. Per partecipare è necessario prenotare compilando il form dedicato, disponibile sul sito www.asst-cremona.it, nelle pagine delle Case di Comunità.

PER PARTECIPARE

Cremona: https://forms.gle/HSR2VJaHcZ99u4H68

Casalmaggiore: https://forms.gle/frm3n8xNPyKPYwey6

PROGRAMMA

Mercoledì 22 ottobre 2025

• Cremona: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

• Casalmaggiore: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

Mercoledì 29 ottobre 2025

• Cremona: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65

• Casalmaggiore: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

Mercoledì 5 novembre 2025

• Cremona: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire

• Casalmaggiore: Insieme per non dimenticare – Consigli utili per stimolare mente e abilità di chi amiamo

Mercoledì 12 novembre 2025

• Cremona: Insieme per non dimenticare – A chi si prende cura. Consigli utili per stimolare mente e abilità

• Casalmaggiore: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire

Mercoledì 19 novembre 2025

• Cremona: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

• Casalmaggiore: Cosa mangiare da grandi – Alimentazione equilibrata per invecchiare bene

INFORMAZIONI

PUA DI CREMONA

Mail: PUA.CDC.CREMONA@ASST-CREMONA.IT

Tel: 0372 408705

PUA CASALMAGGIORE

Mail: PUA.CDC.CASALMAGGIORE@ASST-CREMONA.IT

Tel: 0375 284137

