Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
Mercoledì 22 ottobre prende il via il ciclo di incontri dedicato al benessere delle persone anziane promosso dall’ASST di Cremona nelle Case di Comunità di Cremona e Casalmaggiore.
Ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, infermieri di famiglia e di comunità, fisioterapisti, dietisti, educatori professionali, logopedisti e operatori socio-sanitari dell’Asst di Cremona accompagneranno i partecipanti in un percorso informativo e pratico su salute, alimentazione, memoria, disfagia e gestione quotidiana delle terapie.
L’iniziativa è rivolta a caregiver, assistenti familiari e cittadini che desiderano approfondire temi legati alla cura, alla prevenzione e alla qualità della vita dopo i 65 anni. Per partecipare è necessario prenotare compilando il form dedicato, disponibile sul sito www.asst-cremona.it, nelle pagine delle Case di Comunità.
PER PARTECIPARE
Cremona: https://forms.gle/HSR2VJaHcZ99u4H68
Casalmaggiore: https://forms.gle/frm3n8xNPyKPYwey6
PROGRAMMA
Mercoledì 22 ottobre 2025
• Cremona: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza
• Casalmaggiore: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
Mercoledì 29 ottobre 2025
• Cremona: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65
• Casalmaggiore: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza
Mercoledì 5 novembre 2025
• Cremona: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire
• Casalmaggiore: Insieme per non dimenticare – Consigli utili per stimolare mente e abilità di chi amiamo
Mercoledì 12 novembre 2025
• Cremona: Insieme per non dimenticare – A chi si prende cura. Consigli utili per stimolare mente e abilità
• Casalmaggiore: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire
Mercoledì 19 novembre 2025
• Cremona: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
• Casalmaggiore: Cosa mangiare da grandi – Alimentazione equilibrata per invecchiare bene
INFORMAZIONI
PUA DI CREMONA
Mail: PUA.CDC.CREMONA@ASST-CREMONA.IT
Tel: 0372 408705
PUA CASALMAGGIORE
Mail: PUA.CDC.CASALMAGGIORE@ASST-CREMONA.IT
Tel: 0375 284137