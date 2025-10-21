Ultime News

21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
21 Ott 2025 Asfaltature e semafori per non
vedenti: si completano gli interventi
21 Ott 2025 Gioco d'azzardo e incidenti
domestici: due incontri di Ats
21 Ott 2025 Il Consorzio Agrario di
Cremona alla Fiera di Montichiari
Cronaca

Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver

Cinque appuntamenti sul prendersi cura

Mercoledì 22 ottobre prende il via il ciclo di incontri dedicato al benessere delle persone anziane promosso dall’ASST di Cremona nelle Case di Comunità di Cremona e Casalmaggiore.

Ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, infermieri di famiglia e di comunità, fisioterapisti, dietisti, educatori professionali, logopedisti e operatori socio-sanitari dell’Asst di Cremona accompagneranno i partecipanti in un percorso informativo e pratico su salute, alimentazione, memoria, disfagia e gestione quotidiana delle terapie.

L’iniziativa è rivolta a caregiver, assistenti familiari e cittadini che desiderano approfondire temi legati alla cura, alla prevenzione e alla qualità della vita dopo i 65 anni. Per partecipare è necessario prenotare compilando il form dedicato, disponibile sul sito www.asst-cremona.it, nelle pagine delle Case di Comunità.

PER PARTECIPARE 

Cremona: https://forms.gle/HSR2VJaHcZ99u4H68
Casalmaggiore: https://forms.gle/frm3n8xNPyKPYwey6

PROGRAMMA

Mercoledì 22 ottobre 2025
• Cremona: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza
• Casalmaggiore: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

Mercoledì 29 ottobre 2025
• Cremona: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65
• Casalmaggiore: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

Mercoledì 5 novembre 2025
• Cremona: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire
• Casalmaggiore: Insieme per non dimenticare – Consigli utili per stimolare mente e abilità di chi amiamo

Mercoledì 12 novembre 2025
• Cremona: Insieme per non dimenticare – A chi si prende cura. Consigli utili per stimolare mente e abilità
• Casalmaggiore: In cucina con la disfagia – Diete frullate o tritate per chi ha difficoltà a deglutire

Mercoledì 19 novembre 2025
• Cremona: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
• Casalmaggiore: Cosa mangiare da grandi – Alimentazione equilibrata per invecchiare bene

INFORMAZIONI

PUA DI CREMONA

Mail: PUA.CDC.CREMONA@ASST-CREMONA.IT

Tel: 0372 408705

PUA CASALMAGGIORE

Mail: PUA.CDC.CASALMAGGIORE@ASST-CREMONA.IT

Tel: 0375 284137

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...