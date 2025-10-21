Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Antibiotico-resistenza, i medici lanciano l’allarme

ROMA (ITALPRESS) – Antibiotico-resistenze in urologia. E’ stata la SIU (Società Italiana di Urologia) in una conferenza a Roma a lanciare nuovamente l’allarme sul problema sempre più preoccupante della riduzione dell’efficacia degli antibiotici tradizionali per contrastare una serie di patologie di natura batterica. Una sollecitazione raccolta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), con diverse iniziative messe in campo per sensibilizzare pazienti e professionisti.

