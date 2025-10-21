Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Economia

C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)

Il primo incontro di C2 In(Formazione) nel Ridotto del Ponchielli

Dal team Innovation di C2 CORPORATE srl nasce il format C2 In(Formazione)  un luogo di dialogo e scambio in stile tavola rotonda, dove temi attuali e passati vengono affrontati da speaker di rilievo, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e aprire nuove prospettive.

Ogni incontro dalla durata di un’ora avrà un tema diverso per stimolare le aziende partecipanti e fare così networking attivo come spiega l’amministratore delegato di C2 Dario Maestroni: “L’idea è nata per uscire dal commerciale, ma di fare incontri rivolti alla cultura e all’informazione alle persone, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, clienti, non clienti, fornitori, amici, ospiti, sconosciuti, e quindi fare semplicemente cultura.

Il primo appuntamento di questo ciclo, nella cornice del Teatro Ponchielli di Cremona, un focus sull’Intelligenza Artificiale Generativa in azienda e nel contesto imprenditoriale.
Dario Maestroni specifica l’importanza del tema: “È talmente trasversale che interessa a tutti e a nessuno. Quindi in realtà è l’argomento giusto dal quale partire per essere democratici”.

Andrea Mattioli, speaker dell’evento: “Come ogni tecnologia già c’è la parte di conoscenza e poi di testare e provare. L’AI è qualcosa di più, cioè rischia di essere un cambiamento sociale. Quindi non è solo tecnologico perché cambia il modo di approcciare sia la conoscenza che “il fare”. Ha tantissime potenzialità e però ha anche dei lati oscuri che possono riguardare dati, privacy, governance. Quindi più ne sappiamo e più riusciamo a capire a cosa può esserci utile e a cosa no”.

