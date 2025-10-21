Dal team Innovation di C2 CORPORATE srl nasce il format C2 In(Formazione) un luogo di dialogo e scambio in stile tavola rotonda, dove temi attuali e passati vengono affrontati da speaker di rilievo, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e aprire nuove prospettive.

Ogni incontro dalla durata di un’ora avrà un tema diverso per stimolare le aziende partecipanti e fare così networking attivo come spiega l’amministratore delegato di C2 Dario Maestroni: “L’idea è nata per uscire dal commerciale, ma di fare incontri rivolti alla cultura e all’informazione alle persone, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, clienti, non clienti, fornitori, amici, ospiti, sconosciuti, e quindi fare semplicemente cultura.

Il primo appuntamento di questo ciclo, nella cornice del Teatro Ponchielli di Cremona, un focus sull’Intelligenza Artificiale Generativa in azienda e nel contesto imprenditoriale.

Dario Maestroni specifica l’importanza del tema: “È talmente trasversale che interessa a tutti e a nessuno. Quindi in realtà è l’argomento giusto dal quale partire per essere democratici”.

Andrea Mattioli, speaker dell’evento: “Come ogni tecnologia già c’è la parte di conoscenza e poi di testare e provare. L’AI è qualcosa di più, cioè rischia di essere un cambiamento sociale. Quindi non è solo tecnologico perché cambia il modo di approcciare sia la conoscenza che “il fare”. Ha tantissime potenzialità e però ha anche dei lati oscuri che possono riguardare dati, privacy, governance. Quindi più ne sappiamo e più riusciamo a capire a cosa può esserci utile e a cosa no”.

