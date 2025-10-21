Continua la diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%).

In provincia di Cremona il numero dei nati rimane sì basso ma pressochè costante: nel 2024, in provincia sono nati 2.227 bambini, 6,3 per ogni mille abitanti. In valori assoluti si tratta di 2 bambini in più rispetto al 2022 e cinque in meno rispetto al 2023.

Dei nati nell’ultimo anno, il 23,7%, sono figli di genitori stranieri, con una incidenza che è doppia rispetto a quella della popolazione straniera sul totale provinciale.

La natalità è in calo in provincia di Cremona almeno dal 2008, quando si toccò il picco degli ultimi 20 anni di 3.448. Da tre anni tuttavia il tasso di natalità è praticamente stabile.

