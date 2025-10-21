Sono stati denunciati per ricettazione due giovani di 22 e 20 anni, entrambi con precedenti di polizia, fermati dai Carabinieri della Stazione di Castelleone nella notte del 20 ottobre con taniche di gasolio e tubi di plastica usati per i travasi.

Poco dopo l’una, durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un’auto che, giunta a una rotonda nel centro cittadino, l’ha imboccata contromano dandosi poi alla fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie del paese, finché i due occupanti hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga a piedi.

I Carabinieri, poco dopo, hanno fermato tre uomini che si stavano avvicinando a piedi, tra cui i due sospetti, che si sono mostrati infastiditi e hanno negato di conoscere l’auto. Ma gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo apparteneva proprio al 20enne. All’interno dell’auto, chiusa a chiave, sono state trovate taniche di gasolio e tubi di plastica simili a quelli usati per i travasi, nascosti a bordo del veicolo non assicurato.

Il giovane ha poi indicato ai militari il punto in cui aveva nascosto le chiavi dell’auto. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che il carburante era stato sottratto da un camion parcheggiato in centro.

Il mezzo, insieme alle taniche e ai tubi, è stato sequestrato. I due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ricettazione.

