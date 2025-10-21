Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Daniele è nato a Cremona il 29 ottobre del 1972 (è pronto a compiere 53 anni) ed è nel pieno della sua carriera. Si è diplomato nel 1991 all’Istituto alberghiero di Salsomaggiore Terme e già lavorava in cucina con la famiglia. La passione per il cibo gliel’ha trasmessa la nonna che, come ha svelato diverse volte, gli ha insegnato i rudimenti della cucina e l’amore per la tradizione.
Da giovane ha iniziato a studiare i grandi maestri della cucina italiana e si innamora di Gualtiero Marchesi e Nadia Santini che inizia a seguire con passione. Nel 2010 diventa volto di Alice Tv che lo lancia nella tv che conta con una rubrica mensile anche sul magazine di cucina. La Rai lo porta poi a La Prova del Cuoco al fianco di Antonella Clerici per poi mostrarlo in Detto Fatto e successivamente tornare al fianco della conduttrice a È sempre mezzogiorno.