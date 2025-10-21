Si aggiunge un altro tassello (importantissimo) alla Festa del Torrone 2025: sabato 15 novembre, dalle 17 alle 18, il Palatorrone di piazza Roma ospita la consegna del Torrone d’Oro all’eccellenza culinaria a Daniele Persegani, chef e volto televisivo noto a tutti gli appassionati di cucina italiana.

Un riconoscimento che celebra chi fa della tradizione cremonese e emiliana una vera e propria arte, mescolando sapori autentici e innovazione. Un momento da non perdere per conoscere da vicino uno dei grandi ambasciatori della cucina italiana.

Daniele è nato a Cremona il 29 ottobre del 1972 (è pronto a compiere 53 anni) ed è nel pieno della sua carriera. Si è diplomato nel 1991 all’Istituto alberghiero di Salsomaggiore Terme e già lavorava in cucina con la famiglia. La passione per il cibo gliel’ha trasmessa la nonna che, come ha svelato diverse volte, gli ha insegnato i rudimenti della cucina e l’amore per la tradizione.

Da giovane ha iniziato a studiare i grandi maestri della cucina italiana e si innamora di Gualtiero Marchesi e Nadia Santini che inizia a seguire con passione. Nel 2010 diventa volto di Alice Tv che lo lancia nella tv che conta con una rubrica mensile anche sul magazine di cucina. La Rai lo porta poi a La Prova del Cuoco al fianco di Antonella Clerici per poi mostrarlo in Detto Fatto e successivamente tornare al fianco della conduttrice a È sempre mezzogiorno.