Due appuntamenti nel territorio cremonese organizzati da Ats Val Padana. Avranno luogo giovedi 23 ottobre, il primo a Casalbuttano alle ore 18,15 presso la Sala d’Oro del Comune sul tema “Stress e Gioco d’Azzardo Patologico”, alla presenza di Fabio Pertusi, Psicologo di ATS della Val Padana.

Il secondo alle 20,45 a Casalmorano sarà incentrato sulla prevenzione degli incidenti domestici e si terrà presso la sala di Futuro e Salute in Piazza IV Novembre, 7.

L’incontro sarà tenuto da Maria Grazia Ruini, Infermiera di ATS della Val Padana.

Gli incontri fanno parte del progetto “Pillole di Salute” a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS. Il progetto pevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita.

Per saperne di più è possibile consultare la pagina del sito di ATS della Val Padana al link https://www.ats-valpadana.it/promozione-salute

© Riproduzione riservata