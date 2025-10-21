Nuovo appuntamento con le lauree: oggi martedì 21 ottobre 16 giovani hanno raggiunto un ambito traguardo e hanno conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria.

Sono 11 gli studenti che hanno completato il loro percorso in Music and Acoustic Engineering mentre 5 sono i laureati che sono diventati Ingegneri dell’Agricoltura.

I 5 laureati in Agricultural Engineering hanno presentato i loro elaborati alla Commissione di laurea a partire dalle ore 10.00 e sono stati proclamati Ingegneri Magistrali alle ore 12.00.

Degli 11 laureati iscritti alla prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica, 8 hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre gli altri 3 si sono concentrati sull’acustica. Le discussioni delle loro tesi sono iniziate alle ore 14:00 e la proclamazione si è svolta per le ore 16.15.

Come nelle precedenti sessioni, anche per i laureati di questo appello, la collaborazione con le aziende su progetti innovativi e estremamente attuali si è rivelata determinante sia per la stesura della tesi che per un inserimento lavorativo ancora prima del conseguimento del titolo.

Lorenzo, laureato in Agricultural Engineering, ha infatti svolto il suo tirocinio presso AGCO SPA e ci ha raccontato la sua esperienza positiva: “Mi sono occupato di sviluppare il controllo di un macchinario presente sulle mietitrebbie. Ho imparato a sviluppare software per centraline; sviluppare modelli che simulassero sistemi fisici, come impianti idraulici e meccanici; e creare sistemi elettronici per la validazione di questi software”.

Le aziende sono sempre più a caccia di questi nuovi Ingegneri dell’agricoltura che sono in grado di gestire aspetti complessi della produzione agricola e agro-industriale, grazie ad una conoscenza multidisciplinare, coniugando l’innovazione tecnologica in ambito agrario e delle produzioni animali con l’incremento del livello di sostenibilità e della sicurezza alimentare.

Sicuramente anche l’esperienza sul campo ha contribuito ad aumentare la soddisfazione per il percorso di studi che Lorenzo definisce: “Unico, perché non si trova spesso un corso di ingegneria del genere. Stimolante, nel settore dell’agricoltura c’è spazio per ogni tipo di persona ed ingegnere, ognuno può trovare qualcosa che lo appassioni. Breve, due anni sono pochi, ciò che questo corso mi ha fatto capire è che le cose interessanti da sapere sono moltissime e mi sarebbero serviti ancora tanti anni per saperle tutte, mi toccherà rimboccarmi le maniche!”.

La peculiarità del Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering è sicuramente la capacità di coniugare le conoscenze scientifiche con la passione per la musica e infatti Francisco, laureato in Music and Acoustic Engineering, spiega così la scelta che ha fatto due anni fa: “La mia scelta è scaturita dal desiderio di collegare le mie due grandi passioni: l’ingegneria e la musica. Ho sempre cercato un percorso accademico che mi permettesse di esplorare la cooperazione tra questi due mondi, e sono orgoglioso di aver trovato in questo corso di laurea la sintesi perfetta. L’orientamento Music è stata la conseguenza naturale del mio interesse per l’informatica e la programmazione applicate al suono. Mi affascina l’idea di poter progettare e sviluppare strumenti software originali, mettendoli a disposizione dell’intera comunità musicale.”

“Vorrei condividere una consapevolezza maturata in questi anni – aggiunge . Questo percorso mi ha permesso di incontrare persone straordinarie, che oggi sono punti di riferimento importanti nella mia vita. Ho compreso che l’esperienza universitaria non è solo un percorso di studio, ma un’incredibile opportunità di crescita personale, in cui i legami umani, i momenti di confronto e anche di spensieratezza sono tanto formativi quanto le lezioni stesse.”.

Segue l’elenco dei laureati con il titolo della tesi.

AGRICULTURAL ENGINEERING

DAMIANI MATTEO Titolo tesi: A techno-economic analysis of PV and Agrivoltaics for renewable energy supply to a farm

MANCUSO INNOCENZO Titolo tesi: Optimizing object detection models for robust vine leaf disease recognition

PALANICHAMY SOWMYA Titolo tesi: Implementation of Dutch farming for the Cultivation of Tomatoes in South India

SALADINI ANDREA Titolo tesi: Improvement and Evaluation of a Multi-Criteria Decision Support System for Sustainability in Agri-Food SMEs

SCALET LORENZO Titolo tesi: Model-Based Design and Embedded Implementation of an Unloading Auger Control System for Combine Harvesters.

MUSIC AND ACOUSTIC ENGINEERING

BARBIERI DAVIDE Titolo tesi: Investigation of non-linear noise in electrodynamic loudspeakers

CAGNETTA ANGELICA Titolo tesi: Hearing the Violin Models: Testing the Identity of Stradivari-del Gesù Designs Across Measurement and Perception

DE MARCO DAVIDE Titolo tesi: Real Time AI Musical Instrument Driven by Dance: Semantic Mapping Between Movement and Sound

GALADINI GIULIANO Titolo tesi: Gramian multimodal alignment for video to audio generation

GRANELLO GIORGIO Titolo tesi: Analysis of a double-leaf metamaterial for attenuation of structure borne noise in floating floor systems

MENDEZ HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN Titolo tesi: AI-Driven Audio Analysis for Music Discovery: A Comparative Study of Digital Signal Processing and Large Language Models

MESSINA FRANCISCO Titolo tesi: Towards Memorization Free Audio Diffusion Models

PIRRELLO ELIA Titolo tesi: Synergos: A Knowledge Graph-based Platform for Music Professionals

RAHO CECILIA Titolo tesi: A multimodal Yogic States classification based on biofeedback and audio processing for music generation

SIRONI ALICE Titolo tesi: Beyond traditonal music emotion recognition systems: a multimodal approach to recognizing emotions in piano performances

