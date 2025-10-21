Il Consorzio Agrario di Cremona sarà presente alla prossima edizione della Fiera FAZI di Montichiari (BS) , in programma dal 24 al 26 ottobre, con due spazi espositivi dedicati alle principali aree di attività dell’azienda.

Nel Padiglione 5 sarà allestito lo stand dedicato al comparto zootecnico, cuore pulsante del Consorzio, dove i visitatori potranno conoscere da vicino i mangimi per bovine da latte e vitelli e confrontarsi con i tecnici alimentaristi che ogni giorno affiancano gli allevatori nelle scelte nutrizionali e gestionali.

Nel Padiglione 7 invece spazio alle macchine agricole e alla fertirrigazione, due settori in forte sviluppo che rappresentano l’evoluzione tecnologica e sostenibile dell’agricoltura moderna. Tra le novità più attese, il Consorzio presenterà in anteprima l’esclusiva per la vendita dei carri miscelatori dell’azienda tedesca Silokong, un accordo che copre sei province lombarde, tra cui spicca Brescia.

Accanto alle macchine e ai sistemi per la fertirrigazione, i visitatori troveranno gli agronomi e i tecnici del Consorzio, pronti a offrire consulenze personalizzate e una visione integrata dell’assistenza “a 360 gradi” che contraddistingue l’azienda.

Venerdì 24 ottobre alle ore 17, presso lo stand Macchine del Padiglione 7 si terrà un aperitivo rivolto ai visitatori della manifestazione. Un’occasione per favorire il dialogo e il confronto in un contesto informale, ma sempre orientato alla condivisione di esperienze e alla valorizzazione delle relazioni professionali.

