Ladri in azione alla scuola primaria Bissolati di via Tagliamento, da dove durante lo scorso fine settimana sono stati sottratti circa 50 tablet dall’aula informatica. Sul caso indaga la Polizia di Stato, avvertita dal personale scolastico (la Bissolati fa pare dell’IC Cremona2).

I ladri sarebbero entrati dal cancello di via Monte Nero e avrebbero scassinato la porta d’ingresso della mensa scolastica. Da lì hanno avuto gioco facile ad entrare nell’aula informatica, la cui serratura pare non sia stata forzata. I ladri a quanto pare sapevano dove veniva tenuta nascosta la chiave.

Notevole l’entità del danno subito dalla scuola: oltre la metà dei tablet rubati, conferma la preside Daniela Marzani, era stata acquistata appena un paio di anni fa con i fondi del Pnrr.

