Il personale dell’Ispettorato di Mantova-Cremona e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto nei giorni scorsi un’intensa attività di controllo che ha interessato diversi settori produttivi in provincia di Cremona, durante la quale sono stati ispezionati 3 cantieri nei quali operavano 6 ditte, 5 pubblici esercizi e 1 laboratorio tessile.

Nove i provvedimenti di sospensione adottati, sia per lavoro nero che per mancata sicurezza.

Su 40 lavoratori controllati, 8 sono risultati in nero: 1 nel laboratorio tessile, 3 in edilizia, 4 nei pubblici esercizi. Tra questi ultimi, i Carabinieri del NIL hanno anche identificato un extracomunitario privo del permesso di soggiorno.

Le violazioni in materia di sicurezza sono state riscontrate sia in edilizia, dove, peraltro, 2 ditte operavano senza POS (piano operativo della sicurezza) e con ponteggi con rischi di caduta dall’alto; sia nei pubblici esercizi, dove ai lavoratori non è stata assicurata la formazione.

Nel laboratorio tessile ispezionato, oltre all’assenza della prescritta visita medica, è stata riscontrata anche l’assenza di vie di fuga e di misure antincendio.

Le sanzioni, a titolo di sospensione, ammontano a 23.500 euro; quelle amministrative per lavoro nero superano i 20.000 euro; le prescrizioni in tema di sicurezza ammontano ad oltre 28.000 euro.

