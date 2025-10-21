Ultime News

Giorgio Panariello

Giorgio Panariello torna a Cremona con il suo nuovo spettacolo E se domani…, che andrà in scena al Teatro Ponchielli mercoledì 15 aprile 2026 (ore 21). Un titolo che è anche un invito a riflettere – con leggerezza e ironia – su cosa ci riserva il futuro, tra sogni, incertezze e tecnologia.

Lo show si apre con un espediente teatrale irresistibile: Panariello, scelto insieme ad altri personaggi “misteriosi” (che svelerà solo al pubblico in sala), viene catapultato nel futuro per poi ritornare improvvisamente ai giorni nostri. È l’occasione per un racconto brillante, costruito tra aneddoti, musica e nuove trovate sceniche, in cui l’attore e comico toscano gioca con l’immaginazione e accompagna gli spettatori in un viaggio nel tempo pieno di ironia e umanità.

Con la consueta verve e la capacità di osservare il presente con sorriso e sagacia, Panariello regalerà al pubblico un nuovo assaggio del suo sguardo sul mondo, tra riflessioni e risate.

I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita TicketOne, e da venerdì 24 ottobre anche presso la biglietteria del Teatro Ponchielli (aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13), oltre che sul circuito vivaticket.it.

