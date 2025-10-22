L’8 novembre 2025 alle 21.00 si terrà lo spettacolo “Se non noi, chi? Se non ora, quando?”, organizzato da Emanuela Ginevra e Katia Gobbi, presso il Salone del seminario Vescovile di Cremona in via Milano 5: un evento speciale a sostegno dell’organizzazione non profit Still I Rise e dei suoi progetti per garantire istruzione di eccellenza ai bambini più vulnerabili. Presente tra il pubblico anche Nicolò Govoni, CEO dell’organizzazione.

Lo spettacolo ripercorre la storia di Still I Rise dalla sua nascita fino ad oggi: un viaggio emozionante attraverso letture, musica dal vivo e momenti di riflessione per lasciarsi ispirare, riscoprire il valore della solidarietà e riflettere sul senso più profondo della vita e dell’istruzione. “Se non noi, chi? Se non ora, quando?” lascerà il cuore pieno di speranza e il desiderio di costruire insieme una scuola migliore.

“Crediamo sia possibile un mondo migliore e che tutti i bambini abbiano diritto alla cura e all’istruzione. Sensibilizzare, incoraggiare, è per noi la strada giusta per diventare cittadini consapevoli, affinché ognuno possa dare voce ai propri sogni. È possibile: basta crederci davvero”, affermano Katia Gobbi ed Emanuela Ginevra, organizzatrici dello spettacolo.

Durante la serata sarà inoltre presente uno stand con i volontari del Gruppo Territoriale Lombardia di Still I Rise, per chi volesse conoscere nel dettaglio le attività dell’organizzazione.

A PROPOSITO DI STILL I RISE. Still I Rise è un’organizzazione no-profit fondata nel 2018 che offre istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili nel mondo. Attraverso le sue Scuole di Emergenza e le Scuole Internazionali, propone un rivoluzionario metodo educativo per contribuire alla fine della crisi scolastica globale. Still I Rise ha sede in Italia ed è operativa in Siria, Kenya, RDC, Colombia, Yemen, con prossime aperture in Sud Sudan e India.

Indirizzo: Seminario Vescovile – Via Milano 5, 26100 Cremona

Orari: Ingresso alle ore 20,30 – Inizio spettacolo ore 21,00

Ingresso a donazione libera a partire da 10, 00 Euro: Prenotazioni su Eventbrite

