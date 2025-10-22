Venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 08.45 presso la Sala Conferenze della sede di Ance Cremona in via delle Vigne n. 182, si svolgerà la quindicesima edizione della giornata della sicurezza nei cantieri.

In continuità con il tema della Campagna Europea 2023-2025 Salute e Sicurezza sul lavoro, il tema dell’evento è: Il futuro del cantiere è digitale.

L’iniziativa, nata nel 2010, vede l’affiatata collaborazione tra Associazione Costruttori ANCE Cremona e Gruppo Interprofessionale (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Dottori Agronomi, Periti Agrari, Geologi, Agrotecnici) della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ance Lombardia, INAIL Cremona, ATS Val Padana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova-Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese-C.P.T., Cassa Edile di Cremona, R.L.S.T Cremona e quest’anno ha ottenuto il Patrocinio della Prefettura di Cremona, del Comune di Cremona, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, della Direzione Regionale Lombardia INAIL, dell’ATS Val Padana, di Ance Lombardia.

