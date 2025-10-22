Cangiano “Al via il programma di fidelizzazione Renault Le Club”

MILANO (ITALPRESS) – Renault Le Club, lanciato lo scorso 6 ottobre, è un programma di fidelizzazione “dedicato ai clienti Renault che posseggono una delle nostre vetture da più di tre anni”. Lo spiega Mattia Cangiano, After Sales Marketing Manager Renault Group Italia, durante la presentazione della strategia di after sales del gruppo. “A ogni passaggio in officina e ogni qualvolta frequentano i punti di assistenza della rete Renault, questi clienti maturano punti che possono spendere per avere vantaggi esclusivi, quindi un club esclusivo con vantaggi esclusivi – sottolinea – . I punti possono essere spesi in categorie molto differenti, che vanno dallo shopping alla cultura ai viaggi. Perché il nostro obiettivo è trattenere i clienti il più a lungo possibile all’interno della nostra rete, garantendo loro soddisfazione”.

xm4/tvi/mca1