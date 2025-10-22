Ultime News

Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese

Un traguardo importante per una delle realtà più significative del territorio cremonese: il primo ristorante inclusivo nato all’ombra del Torrazzo compie 15 anni.

Aperto nel 2010 all’interno della Cascina Fabio Moreni, grazie alla disponibilità della Fondazione omonima e alla gestione di Eco Company società cooperativa sociale, il progetto rappresenta un esempio di inclusione e valorizzazione delle abilità speciali dei suoi protagonisti.

“Siamo partiti con questo ristorante su prenotazione per gruppi di almeno 20 persone – spiega Angela Ravelli, coordinatrice delle attività Eco company – e con il passaparola siamo arrivati ad avere mesi pieni di prenotazioni, quindi siamo cresciuti. Così come è cresciuta anche la produzione di tutti i nostri prodotti artigianali legati alla cucina cremonese: abbiamo iniziato con le salse, la giardiniera, i salami, la pasta fresca con i nostri marubini, molto apprezzati, ormai sono conosciuti e testati anche dai non cremonesi”.

Nel corso degli anni, il progetto si è ampliato ulteriormente con la produzione di un vino rosso biologico da pasto, grazie alla donazione di un vigneto a Isola Dovarese, e più recentemente con la raccolta delle olive in Sicilia, nella Valle del Belice, per produrre un olio di alta qualità.

“Ci siamo sperimentati in luoghi nuovi – aggiunge Angela Ravelli – con persone nuove e con un lavoro nuovo perché i nostri ragazzi questo non l’avevano mai fatto, ma il risultato è stato sorprendente perché fuori da qualsiasi sguardo buonista questi ragazzi si sono proprio messi all’opera e noi con loro e abbiamo visto tutti i passaggi della produzione dell’olio e questo è stato molto interessante”.

Un progetto che valorizza anche il nostro territorio unendo inclusione e alta qualità di servizi e prodotti per offrire un’opportunità concreta di crescita e sviluppo.

Eleonora Busi

 

