Video Pillole
Da Michelin nuova generazione CrossClimate anche in versione Sport
MILANO (ITALPRESS) – Michelin ha presentato i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due nuove gamme nel segmento dei pneumatici All Season che alzano ulteriormente l’asticella delle prestazioni, della sicurezza e della durata chilometrica, adattandosi ai recenti cambiamenti nel mercato automotive, in particolare all’aumento dei veicoli con piattaforme multi-energia.
La presentazione di questi nuovi prodotti si inserisce in un trend particolarmente rilevante: dal 2014 al 2024, le vendite di pneumatici All Season sono aumentate in maniera esponenziale sia in Italia che nel resto d’Europa.
