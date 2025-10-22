Ultime News

22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
22 Ott 2025 Gruppo Casalasco da record:
800mila tonnellate di lavorato
Da Michelin nuova generazione CrossClimate anche in versione Sport

MILANO (ITALPRESS) – Michelin ha presentato i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due nuove gamme nel segmento dei pneumatici All Season che alzano ulteriormente l’asticella delle prestazioni, della sicurezza e della durata chilometrica, adattandosi ai recenti cambiamenti nel mercato automotive, in particolare all’aumento dei veicoli con piattaforme multi-energia.
La presentazione di questi nuovi prodotti si inserisce in un trend particolarmente rilevante: dal 2014 al 2024, le vendite di pneumatici All Season sono aumentate in maniera esponenziale sia in Italia che nel resto d’Europa.

