Cronaca

Giallo in via Dante: 39enne morto
nei bagni del centro commerciale

Un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita, mercoledì mattina, nei bagni del centro commerciale in via Dante, accanto al nuovo autosilo.

Inutili i soccorsi del 118 allertati tempestivamente dal personale delle pulizie che ha trovato l’uomo privo di vita, poco prima dell’apertura anche del supermercato della galleria commerciale.

Sulle cause e sull’ora della morte per il momento non trapela nessuna notizia: sul posto diverse pattuglie della polizia che al momento stanno cercando di ricostruire l’accaduto e per i rilievi del caso.

