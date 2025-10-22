Ultime News

22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
22 Ott 2025 Gruppo Casalasco da record:
800mila tonnellate di lavorato
I segreti della cabina di un aereo:
Fatai nel Podcast di "24minuti"

Segreti, aneddoti personali, spiegazioni semplici e storie vissute ad alta quota come comandante sui Boeing 737: andiamo dentro la cabina di pilotaggio con un libro che unisce emozione e competenza, svelando cosa succede davvero prima, durante e dopo ogni volo.

Ospite del podcast di “24minuti”, spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta, è Nicolò Fatai, pilota di linea di una compagnia americana.

Il titolo della puntata è chiaro, “Sugli aerei, oltre quella porta” (qui il link della puntata).

Tutti gli altri episodi qui.

