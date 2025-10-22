Lazio, al via un progetto per il dialogo tra Difensore Civico e scuole

ROMA (ITALPRESS) – Avvicinare i giovani al ruolo e alle funzioni del Difensore civico, promuovendo la conoscenza dei diritti dei cittadini e degli strumenti di tutela disponibili. E’ l’obiettivo del progetto “Il Difensore Civico sui Banchi di Scuola”, presentato dal Consiglio Regionale del Lazio.L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Difensore civico del Lazio a dialogare direttamente con studenti e istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.

