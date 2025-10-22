Ultime News

22 Ott 2025 Schiavizzata da suoceri e cognato
L'ex: "Bugie, le volevano bene"
22 Ott 2025 Sostenibilità: a Corradi & Ghisolfi
il Premio Industria Felix
22 Ott 2025 Virgilio al 10° Guastatori:
"Eccellenza radicata nella città"
22 Ott 2025 Si dimette l'assessore Mazzali:
al suo posto Debora Massari
22 Ott 2025 Nell'inferno di Gaza: Save The
Children all'Istituto Ghisleri
Video Pillole

Lazio, al via un progetto per il dialogo tra Difensore Civico e scuole

ROMA (ITALPRESS) – Avvicinare i giovani al ruolo e alle funzioni del Difensore civico, promuovendo la conoscenza dei diritti dei cittadini e degli strumenti di tutela disponibili. E’ l’obiettivo del progetto “Il Difensore Civico sui Banchi di Scuola”, presentato dal Consiglio Regionale del Lazio.
L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Difensore civico del Lazio a dialogare direttamente con studenti e istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.

xn9/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...