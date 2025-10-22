Ultime News

22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
22 Ott 2025 Gruppo Casalasco da record:
800mila tonnellate di lavorato
Video Pillole

Meloni “L’Italia si presenta con autorevolezza al Consiglio europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il consiglio europeo si terrà in un frangente internazionale estremamente complesso. L’Italia si presenta al compimento del terzo anno di governo forte di una stabilità rara, di un ritrovato protagonismo internazionale e di indicatori economici solidi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. I riconoscimenti internazionali “riportano l’Italia dove merita di stare, cioè in serie A e mostrano la correttezza delle strategie di bilancio. Il Paese si presenta con autorevolezza al tavolo Consiglio europeo”.

xb1/sat/mca3
Fonte video: Senato

© Riproduzione riservata
