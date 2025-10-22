Ultime News

22 Ott 2025 Cremo, Audero: "Non manca
molto al mio rientro in campo"
22 Ott 2025 Auto contro scooter: era ubriaco
Condanna e via patente per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
Video Pillole

Mirri “L’esperienza più bella è Mattarella al Barbera”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’esperienza più bella da presidente del club è la presenza di Mattarella allo stadio: deve rendere tutti noi orgogliosi, mai nella storia del calcio un presidente della Repubblica ha seguito una partita del campionato italiano. Mattarella ha scelto di venire nella sua città, a seguire una partita del suo Palermo: questo ci deve rendere orgogliosi”. A dirlo è il presidente del Palermo, Dario Mirri, a margine della conferenza stampa, al Teatro Politeama, di presentazione delle iniziative per i 125 anni del Palermo Fc.

xd8/ari/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...