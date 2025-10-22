Ultime News

22 Ott 2025 L'ultimo saluto al maresciallo
Davide Fadenti: "Un uomo giusto"
22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
Olio extravergine, raccolti in aumento ma prezzi record

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dell’olio extravergine di oliva continua a muoversi tra prezzi record e prospettive positive per la nuova campagna olearia. Negli ultimi dodici mesi il prezzo dell’olio italiano è cresciuto del 5%, mantenendosi su livelli storicamente elevati: all’ingrosso un chilo di extravergine pugliese vale tra 8 e 9 euro, mentre al dettaglio una bottiglia da un litro supera spesso i 12.
Un trend che riflette la forza di un comparto strategico per l’agroalimentare nazionale: solo in Puglia il giro d’affari dell’olio vale circa un miliardo di euro l’anno, tra produzione, trasformazione e export.
Le previsioni per la campagna 2025-2026 sono incoraggianti: in Italia si stimano oltre 300 mila tonnellate di olio, +20% rispetto all’anno scorso. Puglia e Calabria garantiranno circa il 60% del raccolto nazionale, con incrementi fino al 40% rispetto al 2024. Numeri che potrebbero ridare slancio a migliaia di aziende messe a dura prova negli ultimi anni da siccità, gelate e Xylella.
A livello europeo, dopo il crollo dei mesi scorsi, i prezzi stanno risalendo: +17% in Spagna e +15% in Grecia. Segnali che confermano la centralità del settore olivicolo nel Mediterraneo, sempre più determinante per la bilancia commerciale e per l’identità agroalimentare del nostro Paese.

