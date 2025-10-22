Ultime News

22 Ott 2025 Schiavizzata da suoceri e cognato
L'ex: "Bugie, le volevano bene"
22 Ott 2025 Sostenibilità: a Corradi & Ghisolfi
il Premio Industria Felix
22 Ott 2025 Virgilio al 10° Guastatori:
"Eccellenza radicata nella città"
22 Ott 2025 Si dimette l'assessore Mazzali:
al suo posto Debora Massari
22 Ott 2025 Nell'inferno di Gaza: Save The
Children all'Istituto Ghisleri
"Ponte in ferro"? Meglio
chiamarlo "pont de Po"

da Pietro Paolo Fornaroli

Egregio direttore,

lettera di nessuna importanza per la vita delle persone, ma deriva dalla mia cremonesità di ormai 71,5 anni.
Mi diverte (modo di dire) molto leggere articoli come quello odierno (21/10, ponte di barche) dove si parla di “PONTE DI FERRO”.

Poiché, data la mia giovane età, non ricordo altri ponti sul fiume Po tra Cremona e Castelvetro Pc, e dato che l’unico ponte in cemento si trova nel Comune di Gerre de’ Caprioli, mi domando perché, mentre a Cremona si parla del “pont de Po”, sui giornali si parli di ponte di ferro. Forse per alludere alla ruggine che lo minaccia?

Cordiali saluti.

