Egregio direttore,

lettera di nessuna importanza per la vita delle persone, ma deriva dalla mia cremonesità di ormai 71,5 anni.

Mi diverte (modo di dire) molto leggere articoli come quello odierno (21/10, ponte di barche) dove si parla di “PONTE DI FERRO”.

Poiché, data la mia giovane età, non ricordo altri ponti sul fiume Po tra Cremona e Castelvetro Pc, e dato che l’unico ponte in cemento si trova nel Comune di Gerre de’ Caprioli, mi domando perché, mentre a Cremona si parla del “pont de Po”, sui giornali si parli di ponte di ferro. Forse per alludere alla ruggine che lo minaccia?

Cordiali saluti.

