Il premio medio per assicurare un’auto in Lombardia ad agosto 2025 è stato pari a 542,28 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 3,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno.

“Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia“, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà”.

I trend provinciali. Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia lombarda più cara è risultata Milano, con un premio medio che, in aumento del 4,2%, è stato pari a 564,21 euro. Al secondo posto si trova Pavia, area che, con un premio medio di 561,36 euro, ha registrato un incremento delle tariffe RC auto del 5,1%; seguono Monza e Brianza con 554,09 euro, in rialzo del 5,5% rispetto ad un anno fa, e Brescia (549,61 euro, +1,4%).

Valori inferiori alla media regionale per Mantova (527,49 euro, +5,3%), Bergamo (526,33 euro, +4,3%), Como (525,72 euro, +2,6%), Varese (514,54 euro, +2,1%) e Lecco (511,82 euro, +8,9%). Cremona, con una tariffa RC auto pari a 509,61 euro (+0,8%), e Lodi (503,27 euro, +5,2%) sono risultate essere le aree lombarde dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.



© Riproduzione riservata