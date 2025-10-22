Ultime News

22 Ott 2025 Cremo, Audero: "Non manca
molto al mio rientro in campo"
22 Ott 2025 Auto contro scooter: era ubriaco
Condanna e via patente per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
Video Pillole

Report Fondazione Cariplo, “fiorire” nelle disuguaglianze è possibile

MILANO (ITALPRESS) – Le disparità non sono un destino e nelle disuguaglianze si può “fiorire”: è quanto emerge dal nuovo Rapporto di Fondazione Cariplo, che mostra come reti di relazioni solide possano trasformare fragilità economiche, educative e familiari in opportunità di crescita collettiva. L’indagine, condotta su un campione di oltre 1.200 giovani e presentata alla Triennale Milano, evidenzia il ruolo decisivo delle condizioni economico-familiari e del territorio nel sostenere i talenti.
