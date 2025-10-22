Report Fondazione Cariplo, “fiorire” nelle disuguaglianze è possibile





MILANO (ITALPRESS) – Le disparità non sono un destino e nelle disuguaglianze si può “fiorire”: è quanto emerge dal nuovo Rapporto di Fondazione Cariplo, che mostra come reti di relazioni solide possano trasformare fragilità economiche, educative e familiari in opportunità di crescita collettiva. L’indagine, condotta su un campione di oltre 1.200 giovani e presentata alla Triennale Milano, evidenzia il ruolo decisivo delle condizioni economico-familiari e del territorio nel sostenere i talenti.

