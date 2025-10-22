“L’Italia sostenibile che compete”, prestigioso riconoscimento conferito alle imprese italiane che si distinguono per solidità economico-finanziaria e per l’impegno concreto in ambito ESG: ambientale, sociale e di governance.

Il premio, promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Rating Agency, celebra ogni anno le realtà che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e competitivo del Paese, rappresentando modelli di impresa virtuosa e innovativa.

Corradi e Ghisolfi è stata l’unica azienda della provincia di Cremona a essere premiata tra le 17 lombarde e le 94 imprese italiane selezionate nell’edizione 2025.

L’azienda da oltre cinquant’anni opera nel settore dell’edilizia industriale e delle energie rinnovabili, con una leadership riconosciuta nella costruzione di impianti per la produzione di biometano.

“Ricevere il Premio Industria Felix è per noi un riconoscimento importante, perché da anni lavoriamo nel mondo della sostenibilità reale, costruendo impianti che producono biometano: l’unica energia oggi in grado di decarbonizzare l’industria hard-to-abate.

Questo premio valorizza l’impegno quotidiano del nostro team e la visione che guida Corradi e Ghisolfi: unire competenza, innovazione e responsabilità per costruire un futuro più sostenibile”, afferma Paolo Corradi, Presidente e CEO Corradi e Ghisolfi.

Un traguardo che rappresenta non un punto d’arrivo, ma un nuovo stimolo a proseguire nel percorso di crescita e innovazione sostenibile.

© Riproduzione riservata