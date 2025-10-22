Venerdì 24 ottobre alle ore 18:00 alla libreria del Convegno di corso Campi, presentazione del libro di Ralph Schoemann, “Storia nascosta del sionismo”, una conversazione tra Alberto Madoglio e Francesco Ricci, rispettivamente segretario provinciale e nazionale di Alternativa Comunista.

Scritto durante i giorni della Prima intifada (1988), “La storia nascosta del sionismo” di Ralph Schoenman racconta come, “in un periodo di tempo lungo 60 anni il sionismo ha perpetrato una serie di atti criminali e di genocidio premeditato, apartheid, pulizia etnica e colonialismo – affermano i promotori dell’incontro -.

Ralph Schoenman è morto il 30 settembre 2023, senza poter vedere come l’ultimo scontro – ancora in atto – tra la Resistenza palestinese e la barbarie sionista ha per l’ennesima volta confermato l’analisi e le prospettive politiche rivoluzionarie riportate nel suo libro, divenuto ormai una lettura «classica» su questo tema. Importanti mobilitazioni a favore della resistenza palestinese si stanno sviluppando in tutto il mondo e anche in Italia, con lo slogan «Palestina libera dal fiume al mare»”.

“L’eroica resistenza palestinese ha bisogno per vincere del sostegno delle masse arabe e dei lavoratori e dei giovani dei Paesi imperialisti. Conoscere la vera storia della lotta palestinese e la «storia nascosta» del sionismo è parte integrante di questa battaglia. Il nostro auspicio è che questo piccolo libro, scritto da un antisionista di origine ebraica (il che di per sé fa piazza pulita di ogni accusa di presunto «antisemitismo»), che racconta con grande chiarezza come e perché è nato e si è sviluppato il sionismo, pubblicato per la prima volta in lingua italiana, possa contribuire alla grande causa della Palestina che oggi riassume e simboleggia quella degli sfruttati e oppressi di tutto il mondo.”

© Riproduzione riservata