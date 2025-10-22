Maggiore attenzione “sul progressivo stato di degrado del manto stradale e della segnaletica in Via Palestro”. E’ quanto chiede il capogruppo di FDI in Consiglio Comunale Marco Olzi in un’interrogazione presentata al sindaco e alla Giunta.

“Via Palestro – scrive Olzi -rappresenta una delle arterie più frequentate della città: lungo il suo tracciato si trovano diversi istituti scolastici, tra cui l’Istituto “Ghisleri-Beltrami”, che ogni giorno accoglie centinaia di studenti. Il flusso quotidiano di persone, tra alunni, famiglie e residenti, rende questa zona un punto nevralgico della vita cittadina. Tuttavia, le condizioni attuali della carreggiata non rispecchiano il ruolo e l’importanza di questa via.

“Il manto stradale presenta numerosi tratti deteriorati, con rattoppi disomogenei, buche e tombini sporgenti, mentre la segnaletica orizzontale, in particolare quella che delimita la pista ciclabile, è ormai quasi del tutto scomparsa. Tutto ciò conferisce all’area un aspetto di trascuratezza e scarsa cura, non all’altezza di una zona centrale e a vocazione scolastica”.

Nell’interrogazione, Olzi chiede di sapere se siano previsti interventi di rifacimento completo dell’asfalto e della segnaletica e, in caso affermativo, quali siano i tempi e le modalità di realizzazione. Allo stesso tempo, invita la Giunta a valutare la possibilità di un intervento di riqualificazione urgente, finalizzato a restituire a Via Palestro un’immagine decorosa e ordinata.

“La manutenzione ordinaria e costante delle strade e della segnaletica rappresenta un investimento importante non solo per la funzionalità della viabilità, ma anche per l’immagine complessiva della città – aggiunge – È auspicabile che l’Amministrazione inserisca Via Palestro tra le priorità dei prossimi interventi di manutenzione e riqualificazione.”

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione di Fratelli d’Italia verso le tematiche del decoro, della manutenzione e della valorizzazione urbana.

© Riproduzione riservata