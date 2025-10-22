Il Sindaco Andrea Virgilio ha visitato la Caserma Col di Lana, sede del 10° Reggimento Genio Guastatori. Accolto dal Comandante di reggimento, Colonnello Roberto Spampanato, il Sindaco ha incontrato personale, quadri e rappresentanze che gli hanno presentato, oltre alla storia del Reggimento, le principali attività operative e di addestramento, svolte e in corso.

Durante l’incontro Virgilio ha espresso ringraziamento e vicinanza alle donne e agli uomini del Reggimento: “Il Genio Guastatori è un’eccellenza dell’esercito e un presidio di sicurezza concreta. Grazie per il servizio reso al Paese — in Italia e all’estero — e per l’attaccamento al nostro territorio, che traspare e si evidenzia nella prontezza con cui intervenite nelle emergenze e nella tutela quotidiana della comunità”.

La visita ha previsto un briefing sulle capacità del Genio e un focus sulle attività a forte impatto civile, tra cui bonifica di residuati bellici e supporto alle pubbliche calamità, oltre a dimostrazioni tecnico-operative dei nuclei specializzati. “La collaborazione tra istituzioni e Forze Armate – ha proseguito il sindaco – è un valore. La Città riconosce nel 10° Reggimento un alleato affidabile e profondamente radicato nella nostra comunità”.

Il Comune di Cremona e il 10° Reggimento Genio Guastatori confermano la piena disponibilità a proseguire il dialogo su progetti di educazione alla sicurezza, cultura della protezione civile e valorizzazione della presenza militare quale risorsa per il tessuto sociale ed economico cittadino.

