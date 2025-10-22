Video Pillole
Visite a distanza per i certificati medici, l’iter è ancora lungo
ROMA (ITALPRESS) – L’innovazione tecnologica avanza anche nella professione medica. L’ultima novità è il certificato medico a distanza. L’assenza dal lavoro potrà anche essere giustificata con una televisita, secondo quanto prevede il ddl Semplificazioni approvato dal Senato. Per l’applicazione però servono altri passaggi normativi, a partire dall’accordo Stato-Regioni. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) invita alla cautela.
