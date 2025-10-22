Ultime News

22 Ott 2025 Schiavizzata da suoceri e cognato
L'ex: "Bugie, le volevano bene"
22 Ott 2025 Sostenibilità: a Corradi & Ghisolfi
il Premio Industria Felix
22 Ott 2025 Virgilio al 10° Guastatori:
"Eccellenza radicata nella città"
22 Ott 2025 Si dimette l'assessore Mazzali:
al suo posto Debora Massari
22 Ott 2025 Nell'inferno di Gaza: Save The
Children all'Istituto Ghisleri
Video Pillole

Visite a distanza per i certificati medici, l’iter è ancora lungo

ROMA (ITALPRESS) – L’innovazione tecnologica avanza anche nella professione medica. L’ultima novità è il certificato medico a distanza. L’assenza dal lavoro potrà anche essere giustificata con una televisita, secondo quanto prevede il ddl Semplificazioni approvato dal Senato. Per l’applicazione però servono altri passaggi normativi, a partire dall’accordo Stato-Regioni. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) invita alla cautela.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...