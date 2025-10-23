Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro promosso dal liceo Aselli di Cremona con i referenti delle scuole che hanno aderito alla rete provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”.

Il liceo Aselli, scuola capofila della rete, ha presentato in Aula Magna il progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso la voce del Dirigente Scolastico Alberto Ferrari, che ha illustrato la cornice entro la quale si svilupperà il progetto di urgente e drammatica attualità, nella fiducia che la comunità scolastica possa svolgere un ruolo incisivo nell’educare le nuove generazioni ai valori del rispetto delle differenze di genere.

Il DS ha auspicato, con estrema apertura, un rapporto di collaborazione con le scuole aderenti, anche in continuità con le esperienze passate, nonché con le istituzioni e gli enti del terzo

settore, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli.

La parola è poi passata alla professoressa Donata Elia, docente di Lettere, referente del progetto, che ha presentato le componenti della commissione di lavoro (Silvia Catelli, Rossana Garavelli, Silvia Taraschi, Elisa Treccani, Stefania Triachini) e le proposte e attività già pianificate o ancora in fieri. In particolare, ha sottolineato la peculiarità della progettazione facente capo a una scuola di indirizzo scientifico: la violenza di genere sarà affrontata anche attraverso la conoscenza di donne che, pur avendo contribuito allo sviluppo della scienza, sono rimaste in ombra.

Tra le attività, un percorso di formazione scuola-lavoro “La scienza al femminile, storie di successi e

scoperte”, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e una squadra di matematica tutta al femminile.

Sul tema del patriarcato e della ribellione al cosiddetto “matrimonio riparatore”, si segnala l’incontro, in programma per il prossimo febbraio, con una delle più note autrici della narrativa contemporanea, Viola Ardone, che dialogherà con gli studenti sul suo romanzo “Oliva Denaro”.

Le scuole interessate potranno poi assistere alla conferenza “Quella violenza svelata nell’arte” a cura del prof. Giancarlo Agnoli, docente di Storia dell’Arte presso il liceo Aselli. Tra le collaborazioni, si segnala il percorso “Il diritto di voto alle donne. Le donne nell’Assemblea Costituente” proposto dall’Associazione 25 Aprile e la conferenza “La presenza delle donne nella scienza” promossa dall’Associazione “Ex Aselli”. In programma, corsi o eventi di formazione destinati anche ai docenti e alle famiglie degli studenti.

L’incontro si è concluso con uno scambio di buone pratiche sul tema già sperimentate dalle scuole della rete e con l’auspicio di una collaborazione proficua tra scuole.

Sul sito del liceo Aselli, sarà a breve attiva una pagina con l’aggiornamento delle attività e il calendario degli appuntamenti.

