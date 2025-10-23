Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle meraviglie nascoste del nostro territorio.

La puntata di questa settimana (giovedi 23 ottobre, ore 20:30 su CR1 canale 19) ci porta nel cuore della provincia di Brescia, nel comune di Calvisano, per conoscere da vicino uno dei suoi edifici più affascinanti e ricchi di storia: Palazzo Lechi.

Imponente e austero, il palazzo si staglia sul profilo del paese, poco fuori dal vecchio sobborgo, con la sua maestosa presenza che racconta secoli di storia. Fu costruito tra il 1723 e il 1730 dai fratelli Giovan Maria e Don Carlo Polini, che ne immaginarono una struttura grandiosa, con quattro torri agli angoli. Tuttavia, il progetto rimase incompiuto: delle torri previste ne furono realizzate soltanto due, ma ciò non ha tolto nulla al fascino del complesso, anzi, ne ha accentuato l’elegante sobrietà.

Alla morte dei fratelli Polini, il palazzo passò ai conti Lechi, diventando una delle dimore civili più notevoli del territorio.

Le sue linee semplici e armoniose si innalzano dal verde dei prati circostanti, mentre il vasto cortile interno, affiancato da basse costruzioni che si chiudono con torri colombaie, racconta ancora oggi il gusto e la raffinatezza dell’architettura settecentesca bresciana. Il grande brolo, interamente cinto da mura e punteggiato da sei torri, aggiunge un ulteriore tocco di maestosità a questa dimora rurale d’altri tempi.

Con l’inconfondibile stile narrativo di Piero Brazzale, “I gioielli sotto casa” ci guiderà in un viaggio tra storia, arte e curiosità, rivelando i segreti di Palazzo Lechi e le storie delle famiglie che lo hanno abitato.

Un’occasione imperdibile per scoprire — o riscoprire — un autentico tesoro del nostro territorio.

© Riproduzione riservata