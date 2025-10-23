Ultime News

23 Ott 2025 San Bassano, festeggiati
i 100 anni di Mario Ventura
23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
Festa in Fondazione Vismara de Petri, a san Bassano, per i 100 anni di Mario Ventura, ospite della struttura. Circondato dall’affetto dei suoi familiari, insieme al sindaco di San Bassano Angelo Papa e al direttore generale della Fondazione, Mario ha condiviso con tutto o staff un momento di grande emozione.⁣
Una festa semplice e sentita, fatta di sorrisi, ricordi e gratitudine per una vita lunga e piena di esperienze.

