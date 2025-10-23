Festa in Fondazione Vismara de Petri, a san Bassano, per i 100 anni di Mario Ventura, ospite della struttura. Circondato dall’affetto dei suoi familiari, insieme al sindaco di San Bassano Angelo Papa e al direttore generale della Fondazione, Mario ha condiviso con tutto o staff un momento di grande emozione.⁣

Una festa semplice e sentita, fatta di sorrisi, ricordi e gratitudine per una vita lunga e piena di esperienze.

