Educare alla cultura delle regole e al senso di appartenenza alla Comunità è tra i compiti affidati alla Scuola per agire anche contro dispersione scolastica e criminalità giovanile. L’IIS Torriani – chiamato al compito di disseminare la cultura della legalità in una scuola di quasi duemila studenti che frequentano indirizzi di studio diversi, provengono da tutta la provincia e hanno background socio economici eterogenei – ha raccolto la sfida chiedendo la collaborazione di tutti i soggetti sociali e istituzionali in qualche modo coinvolti e, in particolar modo, delle famiglie.

Indubbiamente l’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti e, cioè, capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. “Per questo la scuola si attiva con eventi di informazione e prevenzione”, afferma la ds Simona Piperno. Rispetto delle regole, partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica sono obiettivi di cittadinanza che si raggiungono a scuola se, e solo se, si innescano sinergie virtuose.

Nasce da questa consapevolezza e dalla constatazione della necessità di un articolato intervento di educazione e prevenzione delle devianze l’importante evento formativo che l’istituto di via Lea Garofalo propone per sabato 25 ottobre.

Alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Torriani” si terrà l’incontro di apertura del progetto “Scuola Spazio di Legalità”, promosso in collaborazione con la Prefettura di Cremona.

L’iniziativa rientra nel percorso di educazione civica e alla cittadinanza attiva e vedrà la partecipazione di Maura Longari, Funzionario Assistente Sociale dell’Ufficio NOT della Prefettura di Cremona e referente provinciale del protocollo “Scuola Spazio di Legalità”, insieme a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del SerD.

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto e riflessione sui temi della legalità, della responsabilità e della prevenzione, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio.

© Riproduzione riservata