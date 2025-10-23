Sabato 25 ottobre 2025, dalle 9 alle 13, torna l’Open Day dedicato alla prevenzione del tumore al seno, questa volta all’Ospedale di Cremona, negli ambulatori dell’Area Donna al 4° piano. Dopo il successo dell’appuntamento del 18 ottobre all’Ospedale Oglio Po, l’ASST di Cremona offre una nuova occasione importante e accessibile a tutte le donne per sottoporsi a visite senologiche gratuite, senza prenotazione, e per ricevere informazioni sullo screening mammografico.

Durante la mattinata, saranno presenti il senologo e il radiologo, pronti a valutare i fattori di rischio individuali e a consigliare i controlli più adeguati a ogni donna. Una postazione informativa di ATS Val Padana sarà a disposizione per rispondere a domande e fornire materiali utili sulle opportunità di prevenzione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le volontarie di ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e APOM (Associazione Patologia Oncologica Mammaria) e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla salute femminile.

“Il tumore al seno rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili – spiega Daniele Generali, direttore dell’Oncologia Multidisciplinare dell’ASST di Cremona –. In Italia sono stati 60.000 nuovi casi ogni anno, ma la sopravvivenza dopo cinque anni della scoperta del tumore ha raggiunto l’88%: un risultato che dobbiamo alla diagnosi precoce e ai progressi terapeutici”.

Nonostante i numeri incoraggianti, la partecipazione ai programmi di screening è ancora bassa. “In Lombardia – continua Generali – l’adesione media si aggira attorno al 50-60%. È un dato che ci deve far riflettere: la mammografia è semplice, gratuita e può davvero salvare la vita. Ogni diagnosi precoce significa una possibilità in più di guarire”.

“La visita senologica è il primo passo per costruire un percorso di prevenzione personalizzata – spiega Matteo Passamonti, direttore della radiologia dell’Oglio Po e referente radiologo dell’Area donna dell’ASST di Cremona. Serve a inquadrarne il rischio individuale, tenendo conto dell’età, della familiarità e della storia clinica di ogni donna. In base a questi elementi, il medico può indicare se è necessario eseguire una mammografia ogni uno o due anni, oppure se affiancarla ad altri esami come ecografia o risonanza magnetica”. Durante le giornate di Ottobre Rosa, le donne potranno incontrare il senologo per la valutazione clinica e dei fattori di rischio, e il radiologo, che le aiuterà a impostare un piano di controlli con i giusti tempi e modalità. “L’obiettivo – conclude Passamonti – è offrire una prevenzione costruita come un abito su misura, perché ogni donna è diversa e merita attenzione specifica”.

DETTAGLI OPEN DAY

📍 OSPEDALE DI CREMONA

Sabato 25 ottobre, dalle 9 alle 13

Oncologia Multidisciplinare (Area Donna, 4° Piano)

Visite senologiche, presenza del radiologo senologo e postazione screening ATS Val Padana. Con accesso diretto

© Riproduzione riservata