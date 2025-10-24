Ultime News

24 Ott 2025 Truffato e preso in giro. "Non
ritiro la querela neanche morto"
24 Ott 2025 In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
24 Ott 2025 Borghi in tribunale. "Diffamato, la
mia vita professionale immacolata"
24 Ott 2025 Indagato per stalking su 8 donne
viola i domiciliari: va in carcere
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
Cronaca

In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale

Gli addobbi di va Solferino comparsi oggi

In questo autunno che a Cremona regala ancora pomeriggi di 18°C, si respira già un po’ di atmosfera natalizia. In via Solferino, storica via dello shopping anche se con qualche vetrina vuota di troppo, è comparso un primo assaggio di addobbi natalizi fissati dall’uno all’altro lato della via. Molti i cremonesi che oggi hanno assistito all’installazione, un po’ meravigliati per questo anticipo di stagione.

Solitamente la città si illumina a festa in occasione dell’inaugurazione della festa del Torrone (quest’anno l’8 novembre) che dà il via alle iniziative di animazione.

GB

