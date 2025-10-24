Cronaca
In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
In questo autunno che a Cremona regala ancora pomeriggi di 18°C, si respira già un po’ di atmosfera natalizia. In via Solferino, storica via dello shopping anche se con qualche vetrina vuota di troppo, è comparso un primo assaggio di addobbi natalizi fissati dall’uno all’altro lato della via. Molti i cremonesi che oggi hanno assistito all’installazione, un po’ meravigliati per questo anticipo di stagione.
Solitamente la città si illumina a festa in occasione dell’inaugurazione della festa del Torrone (quest’anno l’8 novembre) che dà il via alle iniziative di animazione.
GB
© Riproduzione riservata