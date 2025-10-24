Ultime News

24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
24 Ott 2025 Osteria Bar Sport nella guida Slow
Food, Lacchini: "Ora la chiocciola"
24 Ott 2025 Isola Pescaroli avviati lavori
di rinaturazione sponde
24 Ott 2025 Virgilio a CR1: "Basta umarell
Pensiamo ai grandi progetti"
24 Ott 2025 Fondo Suppini, aperte candidature:
700 euro per lo sport inclusivo
Cronaca

Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore

cremona, carabinieri, cremonese

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Casalmaggiore e della Stazione di Sospiro hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di una tentata rapina che avrebbe commesso  a fine settembre scorso nei confronti di un giovane nel piazzale delle Tranvie di Cremona. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia da parte del giovane, che quella mattina era arrivato in città con un autobus per recarsi a scuola.

Mentre attendeva il bus della rete urbana era stato avvicinato da un uomo, di cui aveva fornito una precisa descrizione, che gli aveva puntato un coltello chiedendo di consegnare quello che aveva. Il ragazzo aveva reagito, riuscendo a far allontanare l’aggressore senza subire conseguenze. Il giorno successivo, nello stesso piazzale, aveva riconosciuto lo stesso uomo e aveva quindi chiesto l’intervento di una pattuglia che era giunta rapidamente sul posto, identificando così la persona segnalata.

Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in piazza, i carabinieri hanno acquisito la foto dell’uomo che era stato identificato e hanno composto un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima, la quale lo ha riconosciuto come l’autore della tentata rapina. Da qui la denuncia per tentata rapina aggravata.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...