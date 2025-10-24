I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Casalmaggiore e della Stazione di Sospiro hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di una tentata rapina che avrebbe commesso a fine settembre scorso nei confronti di un giovane nel piazzale delle Tranvie di Cremona. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia da parte del giovane, che quella mattina era arrivato in città con un autobus per recarsi a scuola.

Mentre attendeva il bus della rete urbana era stato avvicinato da un uomo, di cui aveva fornito una precisa descrizione, che gli aveva puntato un coltello chiedendo di consegnare quello che aveva. Il ragazzo aveva reagito, riuscendo a far allontanare l’aggressore senza subire conseguenze. Il giorno successivo, nello stesso piazzale, aveva riconosciuto lo stesso uomo e aveva quindi chiesto l’intervento di una pattuglia che era giunta rapidamente sul posto, identificando così la persona segnalata.

Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in piazza, i carabinieri hanno acquisito la foto dell’uomo che era stato identificato e hanno composto un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima, la quale lo ha riconosciuto come l’autore della tentata rapina. Da qui la denuncia per tentata rapina aggravata.

