La vera sorpresa della Guida Slow Food Osterie d’Italia 2026 in provincia di Cremona è la trattoria Bar Sport di Costa Sant’Abramo nel comune di Castelverde che entra per la prima volta.

Gestita da Jacopo Lacchini e dalla moglie Eleni è stato un bel regalo di nozze: la coppia, che ha un bambino di 7 anni, si è sposata lo scorso agosto e da due anni ha raccolto il testimone di Beppe Franzosi.

“Un ottimo traguardo perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, avevo quest’intenzione di entrare pian pianino nelle varie guide” afferma Jacopo. “La pubblicazione nella guida è stata una sorpresa anche perché mi ero informato su come poter entrare, però mi avevano anche avvertito delle difficoltà.

“Qui l’ambiente è rustico con una cucina improntata sul territorio e ricco di tradizione, con i piatti scritti su una lavagnetta alla parete: un menù semplice fatto con tantissima passione e grande lavoro.

“La nomina è arrivata per i piatti tipici locali, ho portato avanti la tradizione con le tovaglie a quadretti, il vino sfuso, il mezzino, il vino della casa. E poi anche un po’ per il menù per il quale era famoso Beppe, quindi marubini e bolliti, arrosti. Ho cercato di aggiungere qualche altro piatto sempre mantenendo però un concetto di campagna e osteria quindi abbiamo aggiunto le pappardelle al ragù di cortile o il tortello di faraona col fondo bruno, la gallina in saor, la lingua tonnata e tanti altri piatti che comunque rientrano sempre nella campagna”.

L’obiettivo ora di Jacopo ed Eleni è quello di ottenere la chiocciola.

