Cronaca

Alimentazione per la longevità
Convegno e tavola rotonda in Cattolica

L'aula Magna del campus di Santa Monica

“Il Gusto dell’Età” tra innovazione e tradizione nello sviluppo di prodotti alimentari per la longevità è il titolo dell’evento organizzato nell’ambito del progetto AURA, che si terrà lunedì prossimo 27 ottobre presso l ‘Aula Magna del Campus di Santa Monica dell’Università cattolica a Cremona, a partire dalle ore 14.30.

“AURA – l’anziano una risorsa da alimentare” è un progetto triennale, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che vede coinvolti oltre all’Università Cattolica, le aziende: Panificio Cremona Italia, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Teracell, e Harg (Healthy Aging Research Group).

Il progetto si pone lo scopo di creare una serie di nuovi prodotti alimentari, specificamente studiati per le esigenze nutrizionali degli ultra 75enni, che possa anche utilizzare by-products di altre lavorazioni dell’industria alimentare, realizzando così cicli di economia circolare con alta valorizzazione dei residui.

Il Programma dell’incontro di lunedì 27 ottobre:
14.30 – 15.00 Welcome coffee e registration
15.00 – 17.00 Sessione Plenaria
Introduce: Prof. Morelli, Università Cattolica del Sacro Cuore (Chair)
Alimentare l’età: Presentazione del Progetto Aura – Prof.sa Dordoni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prendersi cura degli anziani: Cremona e le sue progettualità – G. Graffigna, Università Cattolica del Sacro Cuore

Le esigenze alimentari nella longevità e le indicazioni per nuovi prodotti – M. Dall’Asta e G. Giuberti, Università Cattolica del Sacro Cuore

Tavola Rotonda: Innovazione per la longevità: evidenze raggiunte e sviluppi futuri
Modera: R. Dordoni, Università Cattolica del Sacro Cuore
Marco Lancini, HARG- Healthy Aging Research Group
Marcello Galetti, Teracell
Massimo Rivoltini, Rivoltini Alimentare Dolciaria
Stefano Allegri, Panificio Cremona Italia

