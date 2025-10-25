Sono undici le imprese storiche associate a Confcommercio Provincia di Cremona premiate da Regione Lombardia con il riconoscimento di “Attività Storica e di Tradizione”:

Bar Ferrari (Pianengo),

Gioielleria Bernuzzi (Cremona)

Torrefazione Ligure (Crema)

Bar Dazio (Cremona)

Ristorante Valentino (Castelverde)

Trattoria Croce Bianca (Ostiano)

Ristorante Lido Ariston Sales (Stagno Lombardo)

Bassi Barbara Numismatica (Cremona)

Caffè Tubino (Cremona)

Macelleria Canevari (Castelverde)

Mainardi Bilance (Cremona).

Su 32 attività insignite ieri in Sala Maffei alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, oltre un terzo fa parte dell’associazione.

La giornata di ieri si era aperta a Palazzo Vidoni, sede di Confcommercio, dove i titolari delle attività premiate e i loro familiari sono stati accolti dal presidente Andrea Badioni per un momento conviviale e di confronto.

Un’occasione intima per celebrare il valore del lavoro, della tradizione e dello spirito imprenditoriale che da generazioni caratterizza il territorio.

Durante l’incontro sono stati riconosciuti l’impegno e la dedizione di Mario Barbieri, patron della storica Cà Barbieri, già premiata negli anni scorsi come Attività Storica e di Tradizione. Quest’anno Barbieri ha festeggiato un traguardo particolarmente significativo: i 50 anni di adesione a Confcommercio, testimonianza di una lunga e fedele appartenenza al sistema associativo, di cui è stato anche dirigente.

Successivamente, la delegazione si è spostata in Camera di Commercio per la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti regionali.

“È con autentico orgoglio – dichiara il presidente Andrea Badioni – che celebriamo queste imprese storiche associate a Confcommercio Provincia di Cremona. Dietro ogni insegna ci sono generazioni di lavoro, sacrifici e scelte coraggiose. Sono punti di riferimento per la comunità e simboli di qualità e fiducia. Il riconoscimento della Regione Lombardia è un tributo meritato a chi ha saputo mantenere viva la tradizione, adattandosi ai cambiamenti e continuando a generare valore per la nostra provincia.

“Come associazione, siamo vicini a queste realtà e continueremo a sostenerle con servizi, formazione e progetti mirati, perché rappresentano l’anima del commercio cremonese e un modello per le nuove generazioni di imprenditori”.

Il riconoscimento regionale consente alle attività premiate di utilizzare il logo ufficiale della Regione Lombardia e di accedere a bandi dedicati, con contributi per il restauro delle insegne, l’ammodernamento dei locali e l’adozione di tecnologie compatibili con la tradizione.

Le imprese ottengono inoltre maggiore visibilità sui canali istituzionali e turistici, diventando parte del patrimonio identitario lombardo.

