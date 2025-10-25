Un match sulla carta complicato, soprattutto considerando il valore degli avversari. La Cremonese si avvicina all’incontro dello Zini contro l’Atalanta, una sfida che metterà di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica, a favore della Dea, ma con obiettivi differenti.

I bergamaschi infatti hanno l’ambizione di centrare un piazzamento europeo. I grigiorossi invece hanno come obiettivo il mantenimento della categoria, a maggior ragione dopo un super avvio nelle prime 7 giornate con 10 punti conquistati.

La Dea è attualmente ottava in classifica, ma, nonostante si trovi al momento fuori dai piazzamenti per la partecipazione alle coppe europee, è l’unica squadra imbattuta dell’intero campionato ed è reduce da tre pareggi consecutivi. Anche la Cremo è reduce da un pareggio, contro l’Udinese, con più di un rimpianto per quanto creato nell’arco dei 90 minuti dello Zini.

Fuori casa l’Atalanta, nei 3 match disputati fino ad ora, ha ottenuto una sola vittoria, contro il Torino, ex squadra dell’allenatore Juric. Esattamente lo stesso rendimento, in termini di risultati, dei grigiorossi tra le mura amiche, con due pareggi e un successo.

Una sfida più che intrigante, anche sotto il profilo tattico. L’Atalanta infatti utilizza un sistema di gioco simile a quello grigiorosso, ma con varianti, sulla carta, più offensive, visto il doppio trequartista a supporto della prima punta. Al di là però dei concetti tattici, la sfida potrà essere decisa dai singoli, vista la grande qualità delle rose a disposizione di Nicola e Juric.

Simone Guarnaccia

