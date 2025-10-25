Cremona ospita una mostra fotografica dedicata alla vita, alla carriera e al lascito morale del dirigente del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer.

L’evento in programma intende realizzare un momento di riflessione politica per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana e come opportunità di conoscenza, in

particolare, per le giovani generazioni.

Ideata e organizzata dal Circolo PD Online Laura Conti, dalla Conferenza Donne Democratiche, dall’Unione cittadina Cremona e Federazione PD Cremona, e con il Patrocinio della Fondazione Cremona Democratica, la mostra arriva a Cremona grazie alla disponibilità del curatore Roberto Scanagatti (già Sindaco di Monza).

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso la Sala Conferenze Società Filodrammatica (p.zza Filodrammatici, 2 Cremona) dal 16 al 23 novembre 2025, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30, esclusi il lunedì e il giovedì pomeriggio.

Nell’occasione, presso la sala Conferenze Società Filodrammatica, sono previsti due

eventi: domenica 16 novembre inaugurazione alle 10 con dibattito sulle “Svolte politiche di Berlinguer”, introduzione e saluti di Gian Carlo Storti, Presidente Assemblea provinciale Pd di

Cremona e contributi di: Andrea Virgilio, Roberto Scanagatti, Giancarlo Corada, Michele Bellini. Conduce e modera Simona Frassi.

Domenica 23 novembre sempre ale 10 per la chiusura della mostra, dibattito sul tema: “Berlinguer femminista?” introdotto da Roberto Galletti, Segretario cittadino del Pd, con Barbara Pollastrini, Lalla Trupia, Silvia Roggiani, Stefania Bonaldi. Coordina Marzia Maioli.

La mostra si avvale del materiale messo a disposizione dall’Associazione Enrico Berlinguer, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del centro – sinistra italiano e della collaborazione della Fondazione Elio Quercioli.

La Fondazione ha concesso una parte di quel materiale al Partito Democratico di Monza, che ha quindi curato la scelta delle immagini, la riproduzione sui supporti fotografici, ideato il percorso espositivo e gli allestimenti.

La mostra raccoglie alcune immagini significative dell’attività politica di Enrico Berlinguer, con particolare riferimento al periodo che intercorre tra l’elezione a Segretario generale del Pci e il giorno delle sue esequie.

L’esposizione fotografica è composta da 70 pannelli, descrittivi dei periodi storici rappresentati e comprensivi delle immagini dei funerali del 1984.

Sarà possibile visionare anche un filmato sui discorsi e sugli interventi e partecipazioni televisive di Enrico Berlinguer.

