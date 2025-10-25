Evento formativo nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Torriani” di Cremona per il progetto “Scuola Spazio di Legalità”.

Un accordo tra le istituzioni Prefettura, Forze dell’Ordine, servizi territoriali e le scuole per gestire e prevenire fenomeni di bullismo, consumo di sostanze stupefacenti e alcol.

Educare alla cultura delle regole e al senso di appartenenza alla Comunità per agire anche contro dispersione scolastica e criminalità giovanile.

Interlocutori privilegiati dell’incontro i genitori e in seconda battuta gli studenti.

“Quello che vorremmo fare oggi, ha spiegato Simona Piperno, Dirigente scolastico I.I.S. Torriani, è proprio far capire che siamo una rete, che costituiamo un gruppo di supporto per chiunque avesse bisogno di ricorrere alle nostre professionalità, perché la scuola diventi presidio di legalità. Quindi il nostro protocollo, che coinvolge tante altre scuole del territorio cremonese è in sinergia con il nostro essere scuola capofila dei centri di promozione della legalità.

L’Istituto Torriani promuove una rete che anche in questo caso abbraccia tutte le scuole del territorio provinciale cremonese per promuovere valori di cittadinanza attiva, di consapevolezza, proprio perché ci possa essere una presa in carico, una presa di coscienza da parte di tutta la comunità di quanto possa essere importante il valore del singolo per la costruzione di una comunità positiva”.

L’iniziativa rientra nel percorso di educazione civica e alla cittadinanza attiva e ha visto la partecipazione di Maura Longari, Funzionario Assistente Sociale dell’Ufficio NOT della Prefettura di Cremona e referente provinciale del protocollo “Scuola Spazio di Legalità”, insieme al maggiore Gabriele Schiaffini comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona e di Stefania Barbaglio del SerD.

