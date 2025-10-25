Inaugurata oggi pomeriggio “dopo un iter tribolato”, come ha ricordato anche il sindaco Andrea Virgilio, la palestra del quartiere di San Felice, croce e delizia per i residenti della frazione alle porte della città.

Una ristrutturazione che fa parte dell’ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere. I principali interventi hanno riguardato il consolidamento delle travi della palestra, l’efficientamento energetico, la riorganizzazione degli spazi e la realizzazione di nuovi impianti elettrici, meccanici, antincendio. Costo complessivo dell’intervento, circa 2milioni e 300 mila euro.

I lavori erano stati avviati nel lontano 2019 ma si erano interrotti suto dopo, nel 2020 complice anche la crisi generata dal Covid. Poi, diversi tentativi di ripartenza con avvicendarsi di diverse ditte, fino a più o meno un anno fa con l’affidamento dei lavori alla Tdk Impianti Tecnologici di Desenzano del Garda. 160 i giorni entro cui avrebbero dovuto concludersi i lavori, in realta è stato necessario un po’ più di tempo.

Ora dunque si apre il capitolo della gestione del complesso sportivo della frazione, composto oltre che dalla palestra, dal centro polifunzionale al primo piano dell’edificio e dal campo di calcio. La normativa prevede che il gestore venga scelto attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Due le possibilità di contratto, così come stabilito nel regolamento approvato dal Comune appena poche settimane fa: di concessione e di comodato. Nel primo caso l’affidatario rimborserà il 35% dell’ammontare delle spese energetiche a carico del Servizio Sport del Comune di Cremona, e sarà tenuto al versamento di un canone di concessione annuale stabilito dagli uffici tecnici competenti. Il valore di mercato sarà abbattuto del 60% così come stabilito dal “Regolamento per la disciplina dell’affidamento di beni immobili a terzi”. L’amministrzione ha previsto per il 2026 un aumento degli introiti pari al 74,66% rispetto a quanto introitato (canoni e rimborso dei consumi) per i due impianti (palestra e campo calcio) negli anni precedenti.

Nel caso di contratto di comodato, il gestore si farà carico del 100% delle spese energetiche procedendo alla voltura dei contatori e beneficerà del canone gratuito, con una previsione di riduzione di spesa a carico del Comune di Cremona rispetto agli anni precedenti.

“Oggi è un giorno molto importante per la comunità, per il quartiere, perché dopo diversi anni di attesa finalmente viene inaugurata la palestra che ha una valenza sicuramente molto importante perché non è solo la società sportiva in sé, oppure la possibilità di effettuare sport, ma è un luogo di aggregazione, di comunità”, ha detto Assunta Sellitto, presidente del comitato di quartiere.

