Onore ai Caduti
La cerimonia al Cimitero

Il comitato di coordinamento delle associazioni d’arma combattentistiche e di servizio della città di Cremona – una ventina quelle presenti con i loro rappresentanti – hanno organizzato stamattina al cimitero cittadino la deposizione delle corone al monumento ai Caduti.

Alzabandiera, inno d’Italia, poi la benedizione delle corone da parte del cappellano del cimitero e la deposizione accompagnata dalla Canzone del Piave. “Come tutti gli anni – dice Davide Merlini, bersagliere – facciamo una commemorazione che deve trasmettere quello che non vogliamo che si perda, le nostre tradizioni, le nostre origini”.

“Un momento per rafforzare la memoria storica che vogliamo trasmettere ai ragazzi di oggi. Per chi ha combattuto per la patria e per chi ha combattuto per lasciarci una società dentro la quale noi viviamo dignitosamente”, ha detto Cesare Mariani, associazioni Alpini.
